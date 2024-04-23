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بوريل: ما شهدته غزة أسوأ من ألمانيا خلال الحرب العالمية

Lebanon 24
23-04-2024 | 12:40
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قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الثلاثاء، إن الحرب الإسرائيلية على غزة عرضت مدن القطاع إلى "دمار أكبر مما تعرضت له مدن ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية".

 جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بوريل في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.

 وفي إشارة إلى تجاوز ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة 110 آلاف قتيل ومصاب، قال بوريل: "يمكننا القول إن أكثر من 60 بالمئة من البنية التحتية المادية في غزة تضررت، منها 35 بالمئة دمرت بالكامل".

 وأضاف: "تعرضت مدن غزة لتدمير أكثر من المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية".

المسؤول الأوروبي قال إنه "يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي وتنفيذ الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وضمان حماية جميع المدنيين".

( الأناضول)
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