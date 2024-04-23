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عربي-دولي

اليابان تؤكد موقفها الداعم لفلسطين والتزامها بمبدأ حل الدولتين

Lebanon 24
23-04-2024 | 13:15
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أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستواصل دعم "حل الدولتين" في الشرق الأوسط عبر المفاوضات رغم الفيتو الأميركي ضد مشروع القرار الخاص بعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

 وأوضحت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو في تصريح صحفي، الثلاثاء، أن بلادها صوتت لصالح مشروع القرار لضمان السلام في الشرق الأوسط.

 وأضافت أن دعم مشروع القرار الخاص بعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة واعتراف اليابان بفلسطين كدولة هما قضيتان منفصلتان.

 وأكدت أن طوكيو لن تغير موقفها حيال القضيتين، وستواصل دعم "حل الدولتين" لضمان الاستقرار في المنطقة.

 وجددت يوكو دعواتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة التي تتواصل فيها الهجمات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول الماضي، مؤكدة على أهمية إطلاق سراح الأسرى، واستمرار أنشطة المساعدات الإنسانية.

( الأناضول)
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