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عربي-دولي

العاهل الأردني يحذر من خطورة تصعيد قد يدفع بالمنطقة إلى حالة من انعدام الأمن

Lebanon 24
23-04-2024 | 13:35
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حذر ملك الأردن عبد الله الثاني، خلال مباحثات مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، من خطورة التصعيد الأخير الذي قد يدفع بالمنطقة إلى حالة من انعدام الأمن والاستقرار.

 وجدد الملك عبد الله الثاني خلال المباحثات مع أمير الكويت عقدت في قصر بسمان الزاهر يوم الثلاثاء وتناولت المستجدات الراهنة، التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وتوحيد الجهود العربية للتصدي للوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

 وأكد الملك على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي يضمن حصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 وثمن العاهل الأردني المواقف الحكيمة للكويت تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين وسعيها الدائم لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

 وذكرت وكالة بترا أن العاهل الأردني وأمير الكويت أكدا اعتزازهما بمستوى العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين.

 وأفادت بأن الزعيمين شددا خلال المباحثات على أهمية توسيع فرص التعاون الثنائي في المجالات كافة لا سيما على المستويين الاقتصادي والاستثماري.

 وعبر الملك عن ترحيبه بزيارة الشيخ مشعل الأولى للأردن بعد توليه منصبه أميرا لدولة الكويت.

( روسيا اليوم)
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