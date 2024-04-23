أميركا تفرض عقوبات جديدة ضدّ إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن الولايات المتحدة أدرجت على قائمة العقوبات اليوم الثلاثاء، أفرادا وكيانات مرتبطة بقيادة الحرس الثوري الإيراني المعنية بالعمليات الإلكترونية.

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