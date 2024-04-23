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عربي-دولي

أميركا تفرض عقوبات جديدة ضدّ إيران

Lebanon 24
23-04-2024 | 13:36
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن الولايات المتحدة أدرجت على قائمة العقوبات اليوم الثلاثاء، أفرادا وكيانات مرتبطة بقيادة الحرس الثوري الإيراني المعنية بالعمليات الإلكترونية.
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