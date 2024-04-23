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قتلى ومفقودون في انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي

Lebanon 24
23-04-2024 | 14:15
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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، مصرع 16 مهاجرا وفقدان 28 بينهم أطفال، إثر انقلاب قارب يقلهم قبالة سواحل جيبوتي.

 وأفادت المنظمة عبر منشور في منصة إكس أعاد نشره مكتبها في اليمن بـ"وقوع مأساة انقلاب قارب قبالة سواحل جيبوتي، وعلى متنه 77 مهاجراً (لم تحدد جنسياتهم) بينهم أطفال".

 وأضافت المنظمة أن الحادث "خلف 16 قتيلا، بينما لا يقل عن 28 باتوا في عداد المفقودين".

 وأشارت إلى أن "السلطات المحلية في جيبوتي تدعم في جهود البحث والإنقاذ".

 ولم تذكر المنظمة وجهة المهاجرين، لكن حوادث سابقة متعددة تعرض لها مهاجرون من القرن الإفريقي وهم في طريقهم إلى اليمن عبر ما يسمى "الممر الشرقي".

( الأناضول)

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