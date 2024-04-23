بالصور... مقتل لواء إسرائيلي

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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مساء اليوم الثلاثاء، عن مقتل ضابط شمال قطاع غزة.وقال في بيان إن الضابط الذي لقي مصرعه برتبة لواء، ويدعى سالم الخريشات ويبلغ من العمر 42 عاما، وأفاد بأنه ينتمي إلى "فرقة غزة".ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية صورة للضابط على موقعها الرسمي. (روسيا اليوم)