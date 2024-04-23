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بالصور... مقتل لواء إسرائيلي

Lebanon 24
23-04-2024 | 14:04
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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مساء اليوم الثلاثاء، عن مقتل ضابط شمال قطاع غزة.

وقال في بيان إن الضابط الذي لقي مصرعه برتبة لواء، ويدعى سالم الخريشات ويبلغ من العمر 42 عاما، وأفاد بأنه ينتمي إلى "فرقة غزة".
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ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية صورة للضابط على موقعها الرسمي. (روسيا اليوم)
 
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في شمال قطاع غزة (صورة)
 
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في شمال قطاع غزة (صورة)
 
 
 
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