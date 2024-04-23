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تقرير: ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي يستعدون للاستقالة

Lebanon 24
23-04-2024 | 14:40
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توقعت صحيفة إسرائيلية، مساء الثلاثاء، استقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي وضباط كبار آخرين، بينهم قادة وحدات ميدانية، ضمن "تأثير الدومينو" لاستقالة رئيس الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون حاليفا.

 والاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حاليفا تقدم باستقالته لرئيس الأركان، على خلفية الفشل في التنبؤ بهجوم حركة "حماس" في 7 تشرين الأول 2023، على أن تدخل الاستقالة حيز التنفيذ بعد أسابيع.

 وفي ذلك اليوم، هاجمت "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

 وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مساء الثلاثاء: "قد يحدث قريبا تأثير الدومينو لاستقالة رئيس جهاز "أمان"، وسيشمل رئيس الأركان أيضا".

 ولفتت إلى أن حاليفا هو "أول عضو في هيئة الأركان العامة يتقاعد بسبب إخفاقات 7 تشرين الول، ولكن يبدو أنه لن يكون الأخير من بين كبار الضباط".

 وتابعت أن "ضباطا كبارا آخرين، بينهم ما لا يقل عن 4 برتبة عميد على مستوى قادة الوحدات الميدانية، أبلغوا مقربين منهم باعتزامهم الاستقالة".

 وأردفت أن قائد "فرقة غزة" العميد آفي روزنفيلد، الذي حدث خلال مناوبته اجتياح حماس لمنطقة النقب الغربي، قد يتقاعد قريبا كجزء من تحمل المسؤولية.

 الصحيفة قالت إنه "يمكن الافتراض أن روزنفيلد ينتظر إكمال المهمة التي كُلف بها بعد اندلاع الحرب، وهي إنشاء منطقة عازلة بين مستوطنات الغلاف وعمق أراضي غزة".

 وأفادت بأن "الأعمال على إنشاء هذا الشريط تجاوزت ذروتها، وشملت تسوية آلاف الدونمات الفلسطينية (الدونم يساوي ألف متر مربع) مع المباني والبساتين بالأرض".

 واعتبرت "يديعوت أحرونوت" أن "معضلة المتقاعدين القادمين هي التوقيت، لكن الانتهاء العملي للحرب في غزة بالأسابيع الأخيرة، مع انسحاب معظم القوات من القطاع، وتقاعد حاليفا قد يجعل القرار أقرب إلى التنفيذ".

( الأناضول)
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