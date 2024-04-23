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عربي-دولي

متى ستبدأ إسرائيل هجومها على رفح؟

Lebanon 24
23-04-2024 | 14:47
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كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنّ الجيش الإسرائيلي يستعدّ لبدء عمليّة عسكريّة في رفح.
 
 
وأعلنت الصحيفة الإسرائيليّة أنّ موعد بدء العمليّة العسكريّة بات "قريباً جدّاً".
 
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