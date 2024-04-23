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عربي-دولي

برلمانية أميركية: نتنياهو عقبة أمام حل الدولتين وعليه الاستقالة

Lebanon 24
23-04-2024 | 15:35
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قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل منذ سنوات "عقبة" أمام حل الدولتين ويجب أن يستقيل.

 وأوضحت بيلوسي في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "ملتزمة" بأمن إسرائيل من كافة النواحي، لكنها لا توافق على الأساليب التي يطبقها نتنياهو منذ 7 تشرين الأول الماضي.

 وأضافت: "يجب أن نعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس. نرفض سياسات نتنياهو وممارساته. ما حدث فظيع. الدمار في غزة هائل".

 وتابعت: "على نتنياهو أن يستقيل، فهو في نهاية المطاف مسؤول عن ذلك".

 واتهمت بيلوسي نتنياهو بأنه "عقبة" أمام حل الدولتين، وقالت: "لا أعرف ما إذا كان يخشى السلام أم أنه لا يريد السلام فحسب، لكنه كان عقبة أمام حل الدولتين منذ سنوات".

( الأناضول)
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