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تونس.. البحر يلفظ 5 جثث متعفنة جنوب شرقي البلاد

Lebanon 24
23-04-2024 | 16:15
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أكد مصدر أمني  في تونس يوم الثلاثاء أن البحر لفظ 5 جثث متعفنة على سواحل ولاية قابس جنوب شرقي البلاد.

 وقال المصدر إن هذه الجثث المتعفنة تعود لمهاجرين من دول الساحل والصحراء.

 ورجح المصدر في تصريحاته أن الضحايا غرقوا في المياه الإقليمية الليبية وألقت بهم الأمواج في سواحل قابس بعد أن شهد البحر في الأيام الأخيرة اضطرابا وهبوبا لرياح شرقية.

 وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قد قالت إن الاتحاد الأوروبي سيقدم لقوات الأمن التونسية ما يصل إلى 164.5 مليون يورو (177 مليون دولار) على ثلاث سنوات للحد من الهجرة غير الشرعية.

 وذكرت الصحيفة أن هناك مبلغا أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه مع تعزيز بروكسل لحملتها لمكافحة الهجرة.

( روسيا اليوم)
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