اجتياح رفح.. مصر تنفي إجراء أي نقاش مع إسرائيل





وجدد رشوان تأكيد الموقف المصري "الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية، بالرفض التام لهذا الاجتياح ".

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كما أوضح أن تحذيرات مصر المتكررة قد وصلت للجانب الإسرائيلي، منذ طرحه فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح". بعد ادعاءات طالت مصر، نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان نفيا قاطعا ما تم نشره بإحدى الصحف الأميركية، حول أن مصر قد تداولت مع الجانب الإسرائيلي حول خططه للاجتياح المزمع لرفح.وجدد رشوان تأكيد الموقف المصري "الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية، بالرفض التام لهذا الاجتياح ".كما أوضح أن تحذيرات مصر المتكررة قد وصلت للجانب الإسرائيلي، منذ طرحه فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح".

وأضاف رئيس الهيئة العام للاستعلامات أنه في الوقت الذي تفكر فيه إسرائيل في هذا الاجتياح الذي تقف مصر وكل دول العالم ومؤسساته الأممية ضده، تركز الجهود المصرية المتواصلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب السعي لدخول المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة بالقدر الكافي، ولكل مناطقها وبخاصة الشمالية ومدينة غزة، وإخراج مزيد من الجرحى والمرضي لعلاجهم خارج القطاع الذي انتهت به تقريبا كل الخدمات الصحية. (سكاي نيوز عربية)