رقم قياسي .. 3660 فلسطيني رهن الاعتقال الإداري بإسرائيل

قالت مؤسستان فلسطينيتان، الثلاثاء، إن عدد المعتقلين الإداريين في سجون إسرائيل سجل رقما قياسيا منذ احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة عام 1967، بتجاوزهم حاجز الـ 3 آلاف و660 معتقلا.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) وجمعية نادي الأسير (أهلية) في بيان، إنه مع "مرور 200 يوم على الإبادة المستمرة في غزة، يوجد أكثر من 3660 معتقل إداري حتى بداية نيسان في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وأشارتا إلى أن "عدد المعتقلين الإداريين كان قبل السابع من تشرين الأول الماضي، نحو 1320".

وقالت المنسقة الإعلامية لنادي الأسير أماني سراحنة إن الرقم الحالي للمعتقلين الإداريين هو "الأعلى منذ عام 1967 ومنذ بدء المؤسسات الحقوقية توثيق المعطيات عن المعتقلين الإداريين في سنوات انتفاضة الحجارة (1987)".

وأضافت أن "معظم من عاصر بدايات الحركة الأسيرة لا يذكرون أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى هذا العدد".

ووفق بيان الهيئة والنادي فإن "بين المعتقلين إداريا حاليا 22 من النساء، وأكثر من 40 طفلًا".

وأشارت المؤسستان إلى أن "عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بعد السابع من تشرين الأول (أوامر جديدة أو تجديد اعتقال) بلغت 5210".

وأضاف البيان أن سياسة الاعتقال الإداري "استهدفت كافة الفئات: طلبة الجامعات وصحفيين ونساء ونواب في المجلس التشريعي ونشطاء حقوق إنسان وعمال ومحامين وأمهات ومعتقلين سابقين، وتجار وأطفال".

ووفق البيان "استخدمت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري على مدار عقود طويلة، كأداة للقمع والسيطرة والترهيب وتقويض أي حالة نضالية متصاعدة، وبرزت تحديدًا في سنوات الانتفاضات والهبات الشعبية".

وحاليا تعتقل إسرائيل أكثر من 9500 فلسطينيا بحسب المؤسستين بينهم 80 سيدة، وأكثر من 200 طفل.

( الأناضول)