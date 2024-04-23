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عربي-دولي
بلينكن إلى السعودية خلال الأيام المقبلة
Lebanon 24
23-04-2024
|
16:02
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أشار موقع "أكسيوس" الأميركي إلى أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية مطلع الأسبوع المقبل، بعد رحلته إلى الصين، ومن المتوقع أن يشارك في اجتماع خاص للمنتدى الاقتصادي العالمي سيعقد في الرياض يومي 28 و29 نيسان الجاري.
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وحسب الموقع، من المتوقع أن يلتقي بلينكن بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزعماء آخرين من المنطقة، "في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن العمل نحو التوصل إلى صفقة ضخمة محتملة يمكن أن تمهد الطريق للتطبيع السعودي مع إسرائيل".
وقال مسؤولون أميركيون للموقع إن بلينكن يفكر أيضاً في السفر إلى إسرائيل كجزء من هذه الرحلة والاجتماع مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين.
وفي اجتماع مع زعماء يهود أميركيين في الأسبوع الماضي، قال بلينكن إنه يأمل أن يكون في إسرائيل أواخر نيسان أو أوائل أيار المقبل، وفقاً لما نقله الموقع عن شخصين حضرا الاجتماع.(العربي الجديد)
المصدر:
العربي الجديد
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