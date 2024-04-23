تتوقع خروج آلاف المسلحين.. إسرائيل تستعد لطوفان جديد من الضفة الغربية

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أجرت قوات الجيش الإسرائيلي، في الأيام الأخيرة، تدريبات عسكرية على المنطقة ما بين إسرائيل والضفة الغربية، تحاكي سيناريو صد هجوم فلسطيني على البلدات المجاورة شبيه بما نفّذته "حماس" على "غلاف غزة" في 7 تشرين الأول الماضي.وكُشف، خلال التدريبات، عن إقامة حواجز جديدة من جدران الإسمنت المسلح، وإكمال بناء جدار في مناطق عدة وتفعيل دوريات مكثفة لهذه القوات، بمشاركة المواطنين والبلديات في المدن.وشاركت قوات إسرائيلية متنوعة وكبيرة من الجيش، والشرطة، وحرس الحدود، والمخابرات والجبهة الداخلية في هذه التدريبات. وتركزت في منطقتين واسعتين داخل ما يُعرف بنطاق "أراضي 48" غربي الضفة الغربية؛ وكانت الأولى في قلقيلية، والثانية في طولكرم.وقال المقدم ليئور دوفيت، الذي قاد التدريبات الأولى، إن "الجيش اختبر الخطط التي وُضعت منذ 7 تشرين الأول لمنع هجمات فلسطينية شبيهة. وفحص خلال ذلك سبل التأكد من كون الجيش على أهبة الاستعداد لكي يضمن ألا يتم تكرار الإخفاقات الأمنية في غلاف غزة".وأضاف: "نحن هنا في منطقة حساسة. نسميها "غلاف طولكرم"، حيث توجد مدن كبرى يعيش فيها وفي محيطها مئات ألوف السكان، ويوجد "شارع 6"، وهو الطريق العابر لإسرائيل من شمالها إلى جنوبها ويسير عليه في كل يوم نحو مليون سيارة، وهدفنا ألا يداهمنا الخطر ولا يباغتنا الأعداء مرة أخرى".ووفق تقرير لـ"القناة 13" الإسرائيلية، فإن "القوات الإسرائيلية في المنطقة "غلاف طولكرم"، ومنذ 7 تشرين الأول الماضي، تخصص دوريات عسكرية تراقب الحدود مع الضفة الغربية في كل يوم لمنع تسلل فلسطينيين إلى إسرائيل، خوفاً من تكرار ما حصل في غلاف غزة".وأفاد التقرير بأن المنطقة "كانت تشهد فقط قبل سبعة أشهر تسلل آلاف العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل".وقال عيران تركي، قائد قوات الحرس المدني في تجمع البلدات في منطقة "عيمق حيفر"، إن قلقاً يسود البلدات اليهودية في المكان بسبب كثرة وكثافة إطلاق الرصاص في طولكرم، وغيرها من البلدات الفلسطينية المجاورة، ويطالب سكان تلك البلدات الجيش بالتخلص من هذه الظاهرة.وشكا بعض السكان من سماع أصوات حفر ليلاً، مما يثير الشكوك والمخاوف من وجود محاولات لحفر أنفاق حربية تستهدف اختراق الحدود لتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين. ويضيف تركي: "نحن لا ننام الليل بسبب نشاطات المسلحين الفلسطينيين الليلية". (الشرق الأوسط)