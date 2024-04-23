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إستشهاد 4 فلسطينيين في مخيم النصيرات وسط غزة

Lebanon 24
23-04-2024 | 18:55
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ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن غارة إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أدّت إلى استشهاد 4 فلسطينيين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا حرب إسرائيل على غزة إلى 34 ألفاً و183 فلسطينياً بعد أن قتلت إسرائيل 32 شخصاً في اليوم الـ200 من حربها على القطاع.
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