واشنطن تستعدّ لإرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا بمليار دولار

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تستعدّ وزارة الدفاع الأميركية لإرسال مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة مليار دولار، وسط توقعات بتمرير مجلس الشيوخ، في وقت لاحق الثلاثاء أو الأربعاء، حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بما يؤدي إلى إرسالها للبيت الأبيض ليوقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانوناً.ويأتي القرار بعد أشهر من الإحباط، إذ وصل أعضاء الكونغرس المنقسمون بشدّة إلى طريق مسدود بشأن التمويل، ما أجبر رئيس مجلس النواب مايك جونسون على تشكيل ائتلاف من الحزبين لتمرير مشروع القانون.وصوّت مجلس الشيوخ، الثلاثاء، بغالبية ساحقة بلغت 80 صوتاً مؤيداً مقابل 19 صوتاً رافضاً، على أن تمضي حزمة من 4 مشاريع قوانين أقرها مجلس النواب قدماً، وهو أكثر بكثير من 60 صوتاً المطلوبة لتمهيد الطريق للتصويت على إقرارها المحتمل في وقت لاحق الثلاثاء أو الأربعاء، بحسب وكالة "رويترز".ويوفّر أحد مشاريع القانونين الأربعة 61 مليار دولار لأوكرانيا، وتتضمن الحزمة مجموعة من الذخيرة، بما في ذلك ذخائر الدفاع الجوي، وكميات كبيرة من طلقات المدفعية التي تشتد الحاجة إليها من قبل القوات الأوكرانية، فضلاً عن المركبات المدرعة وغيرها من الأسلحة.وقال مسؤولان أميركيان لوكالة "رويترز" إن "الإدارة تعد بالفعل حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا، وهي الدفعة الأولى من مشروع القانون المتعلق بكييف".وذكر مسؤولون أميركيون لـ"أسوشيتد برس"، أن "بعض الأسلحة سيتم تسليمها بسرعة كبيرة إلى جبهة القتال، ربما خلال أيام، لكن الأمر قد يستغرق وقتاً أطول حتى تصل المواد الأخرى".