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رسالة عسكرية من شقيقة زعيم كوريا الشمالية: سنواصل بناء قوة هائلة

Lebanon 24
23-04-2024 | 23:02
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أكّدت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، صاحبة النفوذ، القول إن بلادها ستواصل بناء قوة عسكرية هائلة لحماية سيادتها والسلام الإقليمي.

وقالت كيم إن سلسلة من المناورات العسكرية التي أجراها الجيش الأميركي في المنطقة هذا العام، بداية بتدريبات بالذخيرة الحية مع "عصابة كوريا الجنوبية العسكرية، وهي الألعوبة في يد الولايات المتحدة"، تدفع البيئة الأمنية الإقليمية إلى اضطراب خطير.
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ونقلت الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية عنها القول "سنواصل بناء قوة عسكرية هائلة لحماية سيادتنا وأمننا وسلامنا الإقليميين". (سكاي نيوز عربية)
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