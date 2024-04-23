Advertisement

عربي-دولي

قلق أميركي من تكرار هجوم "كروكوس" الإرهابي في الولايات المتحدة

Lebanon 24
23-04-2024 | 23:22
A-
A+
Doc-P-1191100-638495366772818590.jpg
Doc-P-1191100-638495366772818590.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي كريستوفر راي تزايد قلق السلطات الأمريكية من احتمال وقوع هجوم إرهابي مماثل لهجوم "كروكوس" الذي وقع في ضواحي موسكو.

وقال راي في مقابلة مع قناة "إن بي سي" التلفزيونية: "نشعر بقلق متزايد من احتمال وقوع هجوم منسق من نوع ما هنا في بلدنا، والذي قد لا يختلف كثيرا عما شهدته قاعة الحفلات الموسيقية في روسيا قبل بضعة أسابيع، والذي شارك فيه "داعش".
Advertisement

وأكد أن احتمال وقوع هجوم إرهابي في الولايات المتحدة قد تزايد بشكل مطرد منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة منذ الخريف الماضي، وما زال مرتفعا، خاصة من الأفراد والمجموعات الصغيرة من المتطرفين.
 
وأضاف أن هناك مخاوف متزايدة في مجتمع الاستخبارات الأمريكي بشأن احتمال وقوع هجوم منسق من قبل المنظمات الإرهابية الكبرى في الأماكن العامة، على الرغم من أن السلطات اعتبرت مثل هذا الاحتمال على مدى العقد الماضي "بعيدا للغاية".
ويذكر أن الهجوم الإرهابي على المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو في 22 اذار الماضي أسفر عن مقتل 145 شخصا. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:57 | 2024-04-24
06:35 | 2024-04-24
06:31 | 2024-04-24
06:17 | 2024-04-24
06:13 | 2024-04-24
06:09 | 2024-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24