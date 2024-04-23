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عربي-دولي

بمليارات الدولارات.. الشيوخ الأميركي يقرّ مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان

Lebanon 24
23-04-2024 | 23:18
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بعدما غيّر القادة الجمهوريون مسارهم فجأة الأسبوع الماضي وسمحوا بالتصويت على حزمة مساعدات، أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي في وقت متأخر الثلاثاء بأغلبية ساحقة مشروع قانون مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان بعد أشهر من التأخير، وأرسله إلى الرئيس جو بايدن ليوقعه من أجل أن يصبح قانونا.
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ووافق المجلس بغالبية 79 صوتا مقابل 18 على 4 مشاريع قوانين أقرها مجلس النواب السبت الماضي معظمها عسكرية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وشركاء الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادي. وتم دمج مشاريع القوانين الأربعة في حزمة واحدة في مجلس الشيوخ.

وأكبر المساعدات التي تقدر قيمتها بنحو 61 مليار دولار ستذهب لأوكرانيا، والثانية بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل، ومساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق النزاع حول العالم، والثالثة بقيمة 8.12 مليارات دولار مساعدة أمنية لتايوان وحلفاء أميركا في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

كذلك، يتضمن التشريع إجراء يتيح للحكومة حظر تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم يقطع التطبيق بسرعة صلاته بشركته الأم الصينية "بايت دانس"، وتحويلا محتملا لأصول روسيّة مصادرة إلى أوكرانيا.(الجزيرة)
 
المصدر: الجزيرة
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