29
o
بيروت
33
o
طرابلس
32
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
33
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
33
o
بشري
33
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زيارة علنية نادرة.. مسؤولون من كوريا الشمالية في إيران
Lebanon 24
23-04-2024
|
23:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية الأربعاء ان وفدا من بيونغ يانغ برئاسة وزير التجارة الدولية يزور إيران حاليا، وذلك في تقرير علني نادر عن تعاملات البلدين اللذين يُعتقد بأن لهما علاقات عسكرية سرية.
Advertisement
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية يون جونغ هو غادر بيونغ يانغ أمس الثلاثاء جوا على رأس وفد وزاري لزيارة إيران. ولم تعط تفاصيل أخرى.
ويُشتبه منذ فترة طويلة بأن كوريا الشمالية وإيران تتعاونان في برامج الصواريخ الباليستية، وربما تتبادلان الخبرات الفنية والمكونات التي تدخل في تصنيعها.
وأفادت رويترز في شباط الماضي بأن إيران قدمت عددا كبيرا من الصواريخ الباليستية إلى روسيا لاستخدامها في حربها مع أوكرانيا.
ويُشتبه أيضا بأن كوريا الشمالية تزود روسيا بالصواريخ والمدفعية، على الرغم من أن كلا البلدين نفى هذا الادعاء.
وتشير قاعدة بيانات حكومة كوريا الجنوبية إلى أن يون سبق له العمل على توطيد علاقات كوريا الشمالية مع سوريا. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لسالكي نفق المطار... إليكم هذا الخبر المهمّ من قوى الأمن
Lebanon 24
لسالكي نفق المطار... إليكم هذا الخبر المهمّ من قوى الأمن
11:16 | 2024-04-23
23/04/2024 11:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير يُنهي حياة الشاب نضال (صورة)
Lebanon 24
حادث سير يُنهي حياة الشاب نضال (صورة)
08:21 | 2024-04-23
23/04/2024 08:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بمناسبة عيد ميلادها... وائل كفوري يُفاجىء إبنة ريمي درباس (فيديو)
Lebanon 24
بمناسبة عيد ميلادها... وائل كفوري يُفاجىء إبنة ريمي درباس (فيديو)
16:09 | 2024-04-23
23/04/2024 04:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. بعض التشكيلات الجديدة لضباط في قوى الأمن الداخلي
Lebanon 24
بالأسماء.. بعض التشكيلات الجديدة لضباط في قوى الأمن الداخلي
07:21 | 2024-04-23
23/04/2024 07:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين يلف زغرتا.. شربل أسلم الروح بعد تعرضه لحادث مروع (صور)
Lebanon 24
خبر حزين يلف زغرتا.. شربل أسلم الروح بعد تعرضه لحادث مروع (صور)
01:28 | 2024-04-24
24/04/2024 01:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:57 | 2024-04-24
الملك عبدالله يأمر بإجراء انتخابات نيابية ويطلع على الاستعدادات
06:35 | 2024-04-24
هفوة "قاتلة" لبايدن أمام جمهوره: لا يمكن الثقة بنا (فيديو)
06:31 | 2024-04-24
بالأرقام.. تعرّفوا إلى مبالغ آخر حزمة مساعدات أميركية لإسرائيل
06:17 | 2024-04-24
الدولار يتعافى.. ماذا كشفت الأرقام عن السعر؟
06:13 | 2024-04-24
الملك سلمان في المستشفى
06:09 | 2024-04-24
خطوة بارزة.. دولة أوروبية تعتزم استئناف التعاون مع "الأونروا"
فيديو
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
03:22 | 2024-04-24
24/04/2024 14:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
24/04/2024 14:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
04:28 | 2024-04-20
24/04/2024 14:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24