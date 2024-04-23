بريطانيا.. النظر بطعن يتعلق بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة البريطانية

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حدد القاضي جوناثان سويفت شهر تشرين الأول المقبل موعدا لجلسة أخرى كاملة مخصصة للنظر في طعن قانوني بقرار الحكومة مواصلة تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.واتهمت ديربلا مينوغ، المحامية البارزة في شبكة الإجراءات القانونية العالمية المشاركة في القضية، الوزراء بجعل العملية "بطيئة جدا قدر الإمكان".وأضافت: "نظرا لخطورة الوضع في غزة، يتعين على الحكومة الاستماع إلى الإجماع القانوني الدولي ووقف مبيعات الأسلحة الآن".وقالت الحكومة البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر إنها لن توقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد مراجعة أحدث الاستشارات القانونية في هذا الشأن.(الجزيرة)