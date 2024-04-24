حماس: قدمنا 4 مقترحات للهدنة.. لكن إسرائيل لا تريد التوصل لاتفاق

اكدت حركة حماس، أن قادة الحركة المقيمين حاليا في قطر لا يعتزمون مغادرة البلاد.

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وقال وليد الكيلانس مسؤول الإعلام للحركة في لبنان في حديث لـ "العربية": "لا نبحث عن بديل لقطر كمكان إقامة".وأضاف أن "حماس" اقترحت، من خلال الوسطاء، مجموعة أربعة خيارات لاتفاق هدنة محتمل مع إسرائيل"، لكن وفقا له، لا تريد إسرائيل عقد اتفاق، وليس لديها نوايا جدية بشأن عملية التفاوض.وبعد الأخبار عن وجود مباحثات لنقل مقرها من قطر إلى تركيا أو غيرها، أكدت حركة حماس أن قطر لم تطلب خروجها من الدوحة، نافية الأنباء التي تم تداولها.وأضاف المتحدث باسم الحركة محمد نزال في مقابلة سابقة مع العربية/الحدث، أن قطر لم تطلب منهم الخروج، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله محاولات للضغط عليها.وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت السبت أن القيادة السياسية لحركة حماس تبحث نقل مقرها إلى خارج قطر، وذلك مع تزايد ضغوط أعضاء الكونغرس الأميركي على الدوحة بشأن الوساطة التي تقوم بها بين إسرائيل والحركة. فيما أشار وسيط عربي في المفاوضات للصحيفة إلى احتمال انهيار محادثات وقف إطلاق النار بالكامل.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب قولهم، إن الحركة تواصلت في الأيام الأخيرة مع دولتين اثنتين على الأقل في المنطقة، بشأن ما إذا كانتا منفتحتين على فكرة انتقال قادتها السياسيين إلى عواصمهما. (العربية)