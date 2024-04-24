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إقتصاد

تصعيد جديد ضدّ بكين.. الإتحاد الأوروربي يفتح تحقيقًا بالأجهزة الطبية الصينية!

Lebanon 24
24-04-2024 | 00:05
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أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقاً بشأن مشتريات الأجهزة الطبية من الصين، حيث يسعى إلى معالجة المخاوف التي تشير إلى أن سياسات بكين تحابي الموردين المحليين بشكل غير عادل.

سيركز التحقيق، الذي أفادت به "بلومبرغ" لأول مرة الأسبوع الماضي، على جمع المعلومات من الشركات والدول الأعضاء وسيتعين الانتهاء منه في غضون تسعة أشهر. إذا وجد الاتحاد الأوروبي أن هناك خللاً في نظام المعاملة بالمثل في أسواق المشتريات، فقد يقيد وصول الصين إلى أسواق الكتلة الأوروبية.
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وتحمل مثل هذه الخطوة إمكانية تصاعد المخاطر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، بعد أن أطلق الاتحاد العام الماضي تحقيقاً لمكافحة الدعم في السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، وهو التحقيق الذي قد ينتج عنه فرض تعريفات جديدة بحلول تموز المقبل.
 
كما يأتي التحقيق الحالي على خلفية ظهور شكوك حول استغلال بكين للدعم الشعبي الهائل للقطاعات الحيوية، واستراتيجية الأمن الاقتصادي الأوروبي الأوسع التي تسعى إلى تشديد ضوابط التصدير وفحص الاستثمار.
ورفض الزعماء الصينيون الانتقادات الأوروبية والأميركية بأن بكين حولت السوق الصينية لصالح شركاتها. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ

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