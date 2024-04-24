تصعيد جديد ضدّ بكين.. الإتحاد الأوروربي يفتح تحقيقًا بالأجهزة الطبية الصينية!

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أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقاً بشأن مشتريات الأجهزة الطبية من الصين، حيث يسعى إلى معالجة المخاوف التي تشير إلى أن سياسات بكين تحابي الموردين المحليين بشكل غير عادل.سيركز التحقيق، الذي أفادت به "بلومبرغ" لأول مرة الأسبوع الماضي، على جمع المعلومات من الشركات والدول الأعضاء وسيتعين الانتهاء منه في غضون تسعة أشهر. إذا وجد الاتحاد الأوروبي أن هناك خللاً في نظام المعاملة بالمثل في أسواق المشتريات، فقد يقيد وصول الصين إلى أسواق الكتلة الأوروبية.وتحمل مثل هذه الخطوة إمكانية تصاعد المخاطر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، بعد أن أطلق الاتحاد العام الماضي تحقيقاً لمكافحة الدعم في السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، وهو التحقيق الذي قد ينتج عنه فرض تعريفات جديدة بحلول تموز المقبل.