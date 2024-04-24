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عربي-دولي

بعد إقرار مساعدات بقيمة 13 مليار دولار.. رسالة شكر من إسرائيل لـ "الشيوخ الأميركي"

Lebanon 24
24-04-2024 | 00:56
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قام وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشكر مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، على إقراره مساعدات عسكرية بقيمة 13 مليار دولار، معتبرا أن ذلك يوجه "رسالة قوية" إلى "أعداء" إسرائيل.

وقال وزير الخارجية على منصة "إكس": "أشكر مجلس الشيوخ الأميركي على تبنيه بأغلبية كبيرة من الحزبين هذه المساعدة لإسرائيل التي تعتبر ضمانة واضحة لقوة تحالفنا، وتوجه رسالة قوية إلى جميع أعدائنا".
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ووافق مجلس الشيوخ في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بأغلبية 79 صوتا مقابل 18، على 4 مشروعات قوانين تشمل حزمة حجمها 95 مليار دولار معظمها مساعدات عسكرية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان وشركاء الولايات المتحدة بالمحيطين الهندي والهادي.

ويوفر مشروع القانون الأول 61 مليار دولار لأوكرانيا، ويقدم الثاني 26 مليار دولار لإسرائيل والمساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع في أنحاء العالم، والثالث يخصص 8.12 مليار دولار "لمواجهة الصين" في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

ودُمجت مشروعات القوانين الأربعة في حزمة واحدة بمجلس الشيوخ، التي قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقعها لتصبح قانونا، اليوم الأربعاء. (سكاي نيوز)

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