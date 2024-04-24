الصين تدعو الولايات المتحدة إلى وقف تسليح تايوان

أكدت ممثلة مكتب مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لشؤون تايوان تشو فنغليان أنه يتوجب على الولايات المتحدة وقف تسليح تايوان.



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وأشارت إلى أن مشروع القانون ينتهك بشكل خطير مبدأ "صين واحدة"، وأحكام البيانات المشتركة الثلاثة للصين والولايات المتحدة ويرسل إشارة إلى القوى الانفصالية التي تدعو إلى استقلال تايوان. وقالت تشو فنغليان في مؤتمر صحفي، معلقة على موافقة مجلس الشيوخ في الكونغرس الأميركي على مشروع قانون المساعدة العسكرية لتايوان: "ندعو الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للوفاء بالتزامها بعدم دعم استقلال تايوان، والتوقف عن تسليح الجزيرة بأي شكل من الأشكال".وأشارت إلى أن مشروع القانون ينتهك بشكل خطير مبدأ "صين واحدة"، وأحكام البيانات المشتركة الثلاثة للصين والولايات المتحدة ويرسل إشارة إلى القوى الانفصالية التي تدعو إلى استقلال تايوان.

وشددت فنغليان على أن قضية تايوان هي مسألة داخلية للصين ولا تتسامح بكين مع أي تدخل خارجي.

وفقا لها، فإن معظم الشعب التايواني يريد السلام والتنمية والتعاون، وليس الحرب والركود والانقسام والمواجهة.

وأشارت إلى أن الحزب التايواني الحاكم "يتجاهل الرأي العام، ومستعد ليصبح بيدق من القوى الخارجية لاحتواء الصين"، وشدد ممثل المكتب على أن أي محاولات من قبل الانفصاليين لتحقيق الاستقلال بالقوة أو الاعتماد على قوى خارجية محكوم عليها بالفشل.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على حزمة من مشاريع القوانين المتعلقة بمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان بالإضافة إلى مصادرة الأصول الروسية.

وبعد الموافقة النهائية من قبل مجلس الشيوخ، ستذهب الحزمة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن للتوقيع عليها. الذي وعد بالتوقيع عليه. (RT)