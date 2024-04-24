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عربي-دولي

إذا انتهى به الأمر في السجن... الخدمة السرية تباشر وضع خطة لحماية ترامب

Lebanon 24
24-04-2024 | 01:25
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بدأ جهاز الخدمة السرية الأميركي، الذي يوفر الأمن لرؤساء البلاد السابقين، بوضع خطة للعمل وفقا لها في حالة إدانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وإرساله إلى السجن.
أفادت بذلك قناة ABC التلفزيونية، ونقلت أمس الثلاثاء عن مصادر لها، أن الجهاز المذكور أعلاه أخذ يحدد التدابير والإجراءات الواجب تنفيذها في حالة الظروف غير المتوقعة على خلفية الدعوى القضائية التي تزعم بأن مؤسسة Trump Organization، قامت بتزوير سجلات مالية في مدفوعاتها للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز.
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في 15 نيسان الجاري، ‎بدأت جلسة محاكمة ترامب أمام محكمة مانهاتن، والتي من المقرر أن تستمر أربعة أيام في الأسبوع، ولمدة ستة أسابيع أو أكثر في أول قضية من أصل أربع قضايا جنائية موجهة ضده.
 وحضر ترامب شخصيا إلى المحكمة، حيث بدأت جلسات الاستماع في قضية تزوير السجلات التجارية عند معالجة المدفوعات لإخفاء معلومات مساومة عنه، بما في ذلك علاقته المزعومة مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.
ويواجه ترامب 34 تهمة جنائية بسيطة تتعلق بتزوير سجلات تجارية ذات صلة بتعويضاته لمحاميه السابق مايكل كوهين، بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في تشرين الاول 2016 مقابل التزامها الصمت حيال لقاء جنسي مزعوم لها مع ترامب. (RT)

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