Advertisement

عربي-دولي

بعد هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة... حريق بمنشآت طاقة غربي روسيا

Lebanon 24
24-04-2024 | 01:57
A-
A+
Doc-P-1191156-638495461347594257.jpg
Doc-P-1191156-638495461347594257.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت موسكو، الأربعاء، اندلاع النيران في منشآت روسية للطاقة إثر هجمات بمسيّرات أوكرانية.
وقال مسؤولون محليون إن حريقا شب في منشآت طاقة بمنطقة سمولينسك غربي روسيا، بعد أن شنت أوكرانيا هجوما بطائرة مسيّرة، كما قامت السلطات بعمليات إجلاء من أجزاء من ليبيتسك جنوب غربي البلاد بعد أن سقطت مسيّرة في منطقة صناعية هناك.
Advertisement
وقال فاسيلي أنوخين حاكم منطقة سمولينسك عبر تطبيق "تلغرام": "منطقتنا تتعرض مرة أخرى لهجوم من الطائرات المسيّرة الأوكرانية. ونتيجة لهجوم العدو على منشآت الوقود والطاقة المدنية، اندلعت حرائق في منطقتي سمولينسك ويارتسيفو".
ولم يعرف بعد ما المنشآت التي اشتعلت فيها النيران، علما أن تلك المنطقة لا تضم مصافي نفطية كبرى.



وفي سياق منفصل، قال إيغور أرتامونوف حاكم منطقة ليبيتسك إن طائرة مسيّرة سقطت هناك على منطقة صناعية.
ونشر على "تلغرام" أنه لم تقع إصابات، لكن السلطات أجلت السكان من المناطق المحيطة كإجراء احترازي.
وقال أرتامونوف: "إنه حادث معزول، ولا خطر من شن هجوم على منطقة سكنية. تم اتخاذ قرار بعدم تشغيل أنظمة الإنذار في المدينة وإخلاء المنطقة التي سقطت فيها الطائرة المسيّرة فقط".
لكنه لم يذكر ما إذا كانت هناك أضرار، كما لم يحدد الهدف المعني.
ولم تتمكن "رويترز" من التحقق بشكل مستقل من التقارير.
ونادرا ما تعلق كييف على الهجمات داخل روسيا، لكن المسؤولين الأوكرانيين قالوا إن تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة والجيش والنقل في روسيا يقوض جهود الحرب الشاملة التي تشنها موسكو. (سكاي نيوز)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:57 | 2024-04-24
06:35 | 2024-04-24
06:31 | 2024-04-24
06:17 | 2024-04-24
06:13 | 2024-04-24
06:09 | 2024-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24