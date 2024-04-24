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عربي-دولي

بعد احتجازه بسبب رشوة.. هذا جديد قضية نائب وزير الدفاع الروسي

Lebanon 24
24-04-2024 | 01:55
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أعلنت لجنة التحقيق الروسية مساء أمس الثلاثاء احتجاز تيمور إيفانوف نائب وزير الدفاع الروسي، للاشتباه في تقاضيه رشوة بموجب البند رقم 6 من المادة 290 في القانون الجنائي الروسي، الذي ينص على ارتكاب جريمة تقاضي رشوة لا تقل عن مليون روبل، ما يعتبر "رشوة كبيرة بشكل خاص" تبلغ أقصى عقوبة لهذه الجريمة 15 سنة سجنا.
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وذكرت وكالة "تاس" نقلا عن مصدر أمني أن أجهزة إنفاذ القانون كانت تراقبه منذ فترة طويلة.

وقال المصدر للوكالة: "دعونا نقول فقط إنه لم يصبح تحت الرقابة أمس، أو أول أمس، أو حتى قبل شهر وإنما منذ فترة أطول. وتستند مواد قضيته، من بين أمور أخرى، إلى شهادات شهود عيان ونتائج أنشطة عملياتية"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأوضح المصدر أن ملف إيفانوف تتابعه من الناحية العملياتية المخابرات العسكرية التابعة لهيئة الأمن الفيدرالية، ويخضع إيفانوف حاليا لإجراءات التحقيق.

ويعتزم التحقيق التوجه إلى القضاء اليوم الأربعاء بطلب اعتقال إيفانوف، حسبما ذكرت صحيفة "كوميرسانت".(روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
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