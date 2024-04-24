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عربي-دولي

واشنطن تنذر "تيك توك".. إما قطع العلاقات مع بكين أو الحظر!

Lebanon 24
24-04-2024 | 02:07
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اعتمد الكونغرس الأميركي أمس الثلاثاء، قانوناً يطالب مجموعة تيك توك العملاقة بقطع علاقاتها مع شركتها الأم "بايتدانس" وعلى نطاق أوسع مع الصين، إذا كانت لا تريد مواجهة خطر حظرها في الولايات المتحدة. 
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وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، على الفور أنه سيوقع النص الذي أقره قبل أيام مجلس النواب.

ويندرج إنذار المشرّعين الأميركيين إلى شبكة التواصل الاجتماعي، في إطار حزمة واسعة من النصوص تشمل خصوصا تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. 

وكان الرئيس الديمقراطي المرشح لولاية ثانية في اقتراعنوفمبر، عبر عن "قلقه" بشأن تيك توك خلال محادثة مع نظيره الصيني، شي جينبينغ، في بداية نيسان. 

واحتجت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة مباشرة بعد التصويت في مجلس النواب السبت، معتبرة أن حظر تيك توك "سيشكل انتهاكا لحرية التعبير" لـ 170 مليون أميركي. 

وإذا دخل النص حيز التنفيذ، فسيجبر "بايتدانس" الشركة الصينية الأم لتيك توك على بيع التطبيق خلال 12 شهرا، وإلا سيتم استبعاده من متاجر "آبل" و"غوغل" على الأراضي الأميركية.  لكن الحظر المحتمل يمكن أن يواجه طعنا في القضاء. (الحرة)

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