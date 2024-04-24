تقرير يكشف.. طوفان الأقصى سرّع وتيرة الهجرة العكسية لليهود

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قال تحقيق لموقع "أوريون 21" الفرنسي، إن الإسرائيليين يتذمرون بطريقة غير مسبوقة وخائفين من المجهول وعدم الوضوح في ما سيحدث بسبب الحرب على غزة.واستند الموقع الفرنسي، إلى شهادات إسرائيليين هاجر بعضهم إلى الاحتلال الإسرائيلي وبدأوا بالبحث في العودة من حيث أتوا.وقال الموقع، إن هناك تزايدا ملحوظا في الإقبال على طلبات الحصول على جوازات السفر الغربية.وأشار الموقع إلى أن حوالي 5 ملايين إسرائيلي لديهم أصلا جواز سفر ثان، أي قرابة نصف الإسرائيليين.وفي وقت سابق، قالت تقارير إسرائيلية، أن عملية "طوفان الأقصى" أسهمت في ارتفاع عدد المهاجرين اليهود بشكل عكسي من الاحتلال، فحسب إحصاءات رسمية غادر الآلاف منذ تشرين الأول وحتى كانون الأول 2023، بعد إخلاء مستوطنات غلاف غزة.ووصل عدد اليهود الذين غادروا فلسطين المحتلة بنهاية 2020 إلى 756 ألفا ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية، ثم ارتفع العدد إلى 900 ألف بنهاية العام 2022 وفقا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، بينما ارتفعت الأعداد بشكل ملحوظ منذ السابع من أكتوبر المنصرم.ووفق القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن عددا كبيرا من الإسرائيليين قدّموا طلبات لجوء إلى البرتغال بعد إعلانها السماح لليهود بالحصول على تأشيرات اللجوء، بشرط حملهم جواز سفر إسرائيلي.بينما كشف موقع أخبار تأشيرة شنغن الأوروبي، عن زيادة إقبال الإسرائيليين على طلبات الحصول على الجنسية البرتغالية بنسبة 68%، والفرنسية بنسبة 13%، والألمانية بنسبة 10%، والبولندية بالنسبة نفسها حتى كانون الأول 2023.ووفق صحف إسرائيلية، فإن السبب الأبرز لهذه الهجرة العكسية، هو فقدان الإسرائيليين شعور الأمان بسبب تزايد عمليات المقاومة الفلسطينية بعد عملية طوفان الأقصى.(شبكة قدس)