تواصل انتهاكات الاحتلال: حملة اعتقالات في الضفة.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، طالت عددا من الفلسطينيين في عدة مناطق في الضفة.ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة شبان من بلدتي يعبد وكفر دان، واستولت على منزلين ومغسلة في قرية جلبون في محافظة جنين.كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر محمد عابد من بلدة كفر دان، أثناء مروره على حاجز عسكري في واد الباذان.وحولت قوات الاحتلال سطح منزلين في جلبون يعودان لطارق محمد أبو الرب، وأحمد حسن أبو الرب، إلى نقاط مراقبة، واستولت على مغسلة وداهمت مخازن تجارية بمحاذاة المغسلة، بعد خلع أبوابها، وسط إطلاق قنابل الصوت تجاه المنازل.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شابين من مخيم عسكر الجديد شرق نابلس وهما خالد الأشقر، ومتعب عودة، بعد دهم منزليهما في المنطقة الشرقية من المخيم وتفتيشهما.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي كذلك شابين من بلدة عزون، شرق قلقيلية، وهما أسامة سليم، وليث عاشور، عقب مداهمة منزليهما، كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند المدخل الغربي لبلدة عزون طريق "عزبة الطبيب"، وأعاقت حركة تنقل الأهالي.كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مدينة الخليل واعتقلت مواطنا من بلدة حلحول شمالا.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الجنوبي بعدة آليات، ونشرت فرق راجلة في عدة مناطق.وفي السياق، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 234 مستوطنا ومتطرفا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام عيد "الفصح" اليهودي، الذي يستمر حتى الاثنين المقبل.(شبكة قدس)