"Responsible Statecraft": جر الولايات المتحدة إلى الحرب مع إيران لا يزال ممكناً..

رأى موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تنفست الصعداء لأنها تمكنت حتى الآن من تجنب حرب إقليمية أوسع بين إسرائيل وإيران. لكن لا يجب إغفال أن هذه الحرب كانت على وشك الحدوث وأن الحوافز لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم المتشدد للإقدام على مثل هذه الخطوة لا تزال موجودة. كان الغضب الخطابي لإدارة بايدن من الهجمات الصاروخية والطائرات من دون طيار الرمزية التي شنتها إيران مسبقًا والمصممة جيدًا على الصراعات على الأراضي الإسرائيلية أمرًا سخيفًا، كذلك الأمر بشأن تبجحها بأن إسرائيل، بمساعدة الولايات المتحدة وحلفائها، قد "انتصرت" بالفعل بإسقاط كل القذائف تقريبًا".

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وبحسب الموقع، "على الرغم من إعلان النصر الأميركي، الذي كان يهدف إلى ثني إسرائيل عن الرد التصعيدي القوي على الضربة الإيرانية، فقد اقترب الزعيم الإسرائيلي من الأمر بضربة "انتقامية" أكبر بكثير من الضربة المحدودة التي نفذها الإسرائيليون، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. وعلى الرغم من أن حماس بدأت الصراع في غزة بهجومها الشنيع على إسرائيل، إلا أن الهجوم الإسرائيلي المتهور المتعمد على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا في 1 نيسان 2024 هدد بتوسيع الصراع وتصعيده إلى حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران كان من الممكن أن تُجبر الولايات المتحدة على المشاركة بها".

وتابع الموقع، "على الصعيد الدولي، تعتبر السفارات في الخارج بمثابة أرض الوطن الأم، وبالتالي فإن الهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية في سوريا يمكن اعتباره هجوما مباشرا على إيران نفسها. ونتيجة لذلك، ردت إيران بهجوم رمزي بالصواريخ والطائرات من دون طيار ضد الأراضي الإسرائيلية. لقد رفض نتنياهو وائتلافه الحاكم المتشدد بشكل صارخ حل الدولتين الذي من شأنه أن يقطع شوطا طويلا نحو تقليص الصراع في المنطقة وتعزيز أمن إسرائيل على المدى الطويل. وحتى قبل أن تتولى هذه الحكومة السلطة، كانت إسرائيل ترغب منذ فترة طويلة في دفع الولايات المتحدة إلى حرب مع منافسها الإيراني لضمان الهيمنة الإقليمية الإسرائيلية من خلال تقليص القدرات العسكرية الإيرانية بشدة".

وأضاف الموقع، "تجلت هذه الأجندة الخفية بوضوح في معارضة الحكومة الإسرائيلية الشديدة للاتفاق النووي الذي قادته الولايات المتحدة مع إيران، والذي كان من شأنه أن يسد الطرق أمام إيران لبناء سلاح نووي. وكان المرء ليتصور أن إسرائيل كانت ستتحمس بشدة للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يقيد البرنامج الإيراني بشدة.ومع ذلك، أدركت إسرائيل أن الحد من التوترات بين إيران والولايات المتحدة وأن الاتفاق، إذا تم تنفيذه بالكامل، كان من شأنه أن يضع أي هجوم عسكري أميركي في حالة جماد عميق. لحسن الحظ، بالنسبة للصقور في إسرائيل، عندما أصبح دونالد ترامب رئيسا، أنهى الاتفاق النووي من جانب واحد، مما أثار مرة أخرى احتمال قيام الولايات المتحدة بالعمل المتمثل في مهاجمة خصم إسرائيل اللدود عسكريا".

وبحسب الموقع، "إن جر بايدن إلى حرب مع إيران كان صعبا، ومع ذلك، ربما تكون هذه هي الفرصة الذهبية لنتنياهو. إن حربًا أوسع نطاقًا، تتضمن صراعًا عسكريًا أميركيًا مباشرًا مع إيران، من شأنها أن تساعد نتنياهو. إن تحالفات أميركا وشراكاتها مع الدول الأخرى لن تكون ذات قيمة إلا إذا كانت تقدم ما ينبغي أن يكون الهدف النهائي، وهو تعزيز أمن الولايات المتحدة. إحدى القضايا هي أن الدول الصغيرة مثل إسرائيل يمكن أن يكون لديها الحافز لتكون أكثر عدوانية مع جيرانها عندما تكون تحت المظلة الحامية للقوة الأكبر. وعلى الرغم من أن الضغوط المكثفة التي تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها على إسرائيل للحد من ضرباتها "الانتقامية" على إيران قد حالت، في الوقت الراهن، دون نشوب حرب إقليمية على نطاق واسع، فإن بقاء نتنياهو السياسي قد يعتمد على مثل هذا التصعيد. إذاً، لماذا لا يتم توجيه ضربة أولى ضخمة إلى حزب الله المدعوم من إيران على الحدود الشمالية لإسرائيل لبدء كرة التصعيد؟".

وختم الموقع، "لتجنب التورط في حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، يجب على بايدن أن يهدد بقطع أو تخفيض مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لإسرائيل إذا لم توقف أعمالها المحمومة في غزة ومحاولاتها الصارخة لتوسيع الحرب لتشمل إيران. وبدلاً من ذلك، تعمل الولايات المتحدة على زيادة حجم تلك المساعدات بشكل كبير، مما يؤدي إلى مكافأة إسرائيل على سلوكها غير المسؤول".