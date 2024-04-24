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عربي-دولي

بوتين: ليس المتطرفون فقط وراء الهجمات الإرهابية في العالم

Lebanon 24
24-04-2024 | 04:12
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة مصورة وجهها  للمشاركين في الاجتماع الدولي الـ12 للممثلين الأمنيين رفيعي المستوى الذي انطلق في سان بطرسبورغ تحت رعاية مجلس الأمن الروسي اليوم بأن الهجمات الإرهابية في بلدان مختلفة لا يقف وراءها المتطرفون فقط وإنما الأجهزة المختصة أيضا، بحسب "روسيا اليوم".
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وقال: "إن الإرهاب لا يزال أحد أخطر التهديدات في القرن الحادي والعشرين"، مشيرا إلى أن "الهجمات الإرهابية، التي تدعمها أيضا أجهزة المخابرات في بعض الدول، تهدف إلى تقويض الأسس الدستورية وزعزعة استقرار الدول ذات السيادة والتحريض على الكراهية بين الأعراق والأديان".
وأشار إلى أن "أساليب المجرمين أصبحت أكثر تفننا وهمجية"، مما تجلى مرة أخرى خلال الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف قاعة "كروكوس" بضواحي موسكو في 22 آذار.
وشدد الرئيس الروسي على أنه "يجب تحديد هوية جميع المنفذين والمدبرين والمنظمين للهجوم الإرهابي على قاعة كروكوس في ضواحي موسكو الشهر الماضي، ومعاقبتهم كي لا يفلت أحد من العقاب العادل".
ووصف الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية التقليدية وحمايتها بأنها "من أهم الشروط لتعزيز سيادة وأمن الدول، لا سيما في الوقت الذي يجري فيه تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب ويتغير ميزان القوى في العالم تدريجيا لصالح الأغلبية العالمية".
ولفت كذلك إلى "الأهمية القصوى لحماية مجال المعلومات من التهديدات لضمان الأمن القومي والتنمية الاقتصادية".
وأكد بوتين أن "روسيا مستعدة للتعاون الوثيق من أجل ضمان الأمن العالمي والإقليمي مع جميع الشركاء المهتمين بذلك".
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