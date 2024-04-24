اتّهم بخطف رجل الاستخبارات الأميركية في لبنان.. من هو "وحيدي" الذي تلاحقه الأرجنتين؟





وتتهم بوينوس آيرس الوزير الإيراني الحالي بالضلوع في التفجير الذي استهدف مركزا يهوديا في العاصمة الأرجنتينية عام 1994.

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وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية إن وحيدي "حاليا في وفد إيراني يزور باكستان وسريلانكا، وقد أصدر الإنتربول، بناء على طلب الأرجنتين، نشرة حمراء بحقه".



وأضافت أن الأرجنتين طلبت أيضا من حكومتي باكستان وسريلانكا توقيف الوزير الإيراني وتسليمها إياه.



فمن هو وحيدي؟



ولد أحمد وحيدي في مدينة شيراز الإيرانية عام 1940، وكان قائدا لكتيبة لبنان في الحرس الثوري الإيراني خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي. أثار طلب الأرجنتين من الإنتربول، الثلاثاء، بتوقيف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، تساؤلات حول تاريخ هذا المسؤول البارز المثير للجدل.وتتهم بوينوس آيرس الوزير الإيراني الحالي بالضلوع في التفجير الذي استهدف مركزا يهوديا في العاصمة الأرجنتينية عام 1994.وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية إن وحيدي "حاليا في وفد إيراني يزور باكستان وسريلانكا، وقد أصدر الإنتربول، بناء على طلب الأرجنتين، نشرة حمراء بحقه".وأضافت أن الأرجنتين طلبت أيضا من حكومتي باكستان وسريلانكا توقيف الوزير الإيراني وتسليمها إياه.ولد أحمد وحيدي في مدينة شيراز الإيرانية عام 1940، وكان قائدا لكتيبة لبنان في الحرس الثوري الإيراني خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي.

اتهم بأنه على صلة باختطاف رجل الاستخبارات الأميركية وليم باكلي في لبنان عام 1984، كما اتهم بإدارة عملية "إيران كونترا" التي كانت من خلالها ستقدم واشنطن على بيع صواريخ تاو لإيران خلال حربها مع العراق.

قاد فيلق القدس لمدة 7 سنوات شهدت عدة عمليات اغتيال خارج الحدود الإيرانية، وخلال فترة قيادته لفيلق القدس وقعت عملية تفجير المركز اليهودي في الأرجنتين "أميا" سنة 1994، الذي خلف 85 قتيلا و300 جريح.

يعتقد أن وحيدي درب العشرات من "الثوريين" خارج إيران، كما شغل منصب نائب وزير الدفاع خلال فترة الرئاسة الأولى لمحمود أحمدي نجاد، وشغل منصب وزير الدفاع الإيراني عام 2009 خلال الولاية الثانية لأحمدي نجاد.

كان رئيسا لمؤسسة الصناعات الجوية الإيرانية، وتولى مسؤولية تطوير منظومة الصواريخ الإيرانية، كما عين وزيرا للداخلية في 2021.(سكاي نيوز عربية)