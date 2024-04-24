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عربي-دولي
"المقابر الجماعية" المكتشفة في خان يونس.. هذا أول تعليق أميركي
Lebanon 24
24-04-2024
|
04:53
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أكدت الولايات المتحدة أنها ستضغط على إسرائيل بهدف معرفة المزيد من التفاصيل عن "المقابر الجماعية" المكتشفة حديثا في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
ونقلت مجلة "نيوزويك" عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميللر، قوله في تعليقه على الأمر، إن بلاده اطلعت على التقارير التي تفيد بعثور طواقم الدفاع المدني الفلسطيني على مقبرة جماعية تضم 180 شخصا منهم نساء وأطفال.
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وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي: "اطلعت على هذه التقارير ونحن نستفسر عنها مع حكومة إسرائيل".
وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة "ستضغط على الإسرائيليين لمعرفة المزيد حول هذا الأمر"، أجاب ميللر: "هذا بالضبط ما نفعله".
وكان الدفاع المدني في غزة أعلن، الإثنين الماضي، أن فرقه عثرت على جثث لقتلى دفنوا على يد القوات الإسرائيلية في مستشفى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.
وأعلن مدير الدفاع المدني في خانيونس يامن أبو سليمان لشبكة "سي إن إن"، اكتشاف 35 جثة يوم الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 310.
وأضاف سليمان أن بعض الجثث كانت مقيدة الأيدي والأقدام مع آثار "إعدامات ميدانية"، مضيفا: "لا نعرف ما إذا كانوا قد دفنوا أحياء أم أعدموا".
ورد الجيش الإسرائيلي بأنه فحص الجثث التي دفنها الفلسطينيون في منطقة مستشفى ناصر "في إطار الجهود المبذولة لتحديد مكان الرهائن والمفقودين".(سكاي نيوز)
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