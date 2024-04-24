زفاف يتحوّل إلى مأساة... العروس في المستشفى وحالتها حرجة إليكم ما حصل

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خيّم الحزن على محافظة البحيرة المصرية، بعدما تحوّل فرح إلى مأتم حيث لقيت صديقة العروس مصرعها إثر انقلاب سيارة زفة العروس في قناة ريّ، في حين ترقد العروس حاليا في حالة حرجة.وأسفر الحادث عن وفاة الشابة نورهان، صديقة العروس، وأصيب في الحادث العريس أحمد والعروس شيماء، التي أصيبت بإصابات خطيرة وجرى نقلها للعلاج بمستشفى خاص، بعد نجاح الأهالي في انتشالها من قناة الريّ.وبالإضافة إلى السائق، تم نقل المصابين الثلاثة إلى أحد المستشفيات الخاصة بمركز رشيد، وتم انتشال السيارة وتحرر محضر بالحادث، وفقا لوسائل إعلام محلية. (العربية)