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عربي-دولي

كم ضابطاً إسرائيلياً تحتجز "حماس" في غزة؟ قيادي يكشف العدد!

Lebanon 24
24-04-2024 | 05:07
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قال مصدر قيادي في حركة حماس، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة الإسرائيلية "تمارس عملية تضليل ممنهجة للشارع الإسرائيلي وذوي الأسرى الموجودين لدى المقاومة، من أجل التملص من واجب تحرير هؤلاء الأسرى".
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ونفى المصدر، في حديث لـ"العربي الجديد"، صحة ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية مقرَّبة من الحكومة، بأن "حماس اقترحت إطلاق سراح 20 أسيراً فقط بدلاً من 40 خلال المرحلة الأولى من الاتفاق الذي طُرح أخيراً خلال جولة مفاوضات القاهرة"، قائلاً: "تبع ذلك الزعم، خروج تقارير صحافية عبرية تشير إلى أن من تبقّى من الأسرى على قيد الحياة، لا يتجاوز العشرين أسيراً، وهو مخالف للواقع".
 
وقال المصدر إنه "لا يمكن بالطبع تحديد عدد الأسرى الأحياء بدقة، ولكن المؤكد أنه أكثر من الأرقام التي يجري تداولها في الإعلام الإسرائيلي"، كاشفاً عن أن "لدى الحركة وحدها نحو 30 من الجنرالات وضباط الشاباك، الذين أُسِروا يوم السابع من تشرين الأول، من الوحدات العسكرية وبعض المواقع العسكرية شديدة الحساسية".
 
وشدّد على أن "هؤلاء تحديداً في أماكن شديدة التأمين وبعيدة كل البعد عن أيدي الاحتلال، ومن المستحيل الوصول إليهم تحت أي ظرف".
 
 
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