تحذير في المغرب للمواطنين... "نمرٌ" هارب يتجوّل بحريّة! (فيديو)

Advertisement

تداولت مواقع إخبارية محلية في المغرب، خبر فرار نمر من منزل أجنبي في مدينة طنجة شمال البلاد، حيث تم نشر مقاطع فيديو على نطاق واسع تظهر تجول النمر مساء أمس في غابة "السلوكي"، وهو ما أثار استنفارا كبيرا للسلطات المحلية.ووفق معطيات خاصة نشرها الإعلامي سعيد قدري، فالحيوان الذي تم تصويره، من صنف السنوريات ويتعلق الأمر بحيوان الوشق وليس نمرا، حيث تمكن من الفرار من بيت مالكه. وأضاف قدري أن "العمر الحالي للحيوان يقدر بحوالي سنتين، وتمت تربيته بأحد المساكن في مدينة طنجة منذ نحو سنة ونصف". ووفق المصدر، فالوشق لا يشكل أي خطر على الإنسان.من جانبها، دعت مصادر من داخل ولاية جهة طنجة الحسيمة، المواطنين بالمدينة إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء التجول قرب غابة السلوقية، مع ضرورة إعلام السلطات فور رؤية الحيوان.قد قامت السلطات باستنفار مصالحها وعناصر المياه والغابات ومختصين في الحيوانات المتوحشة، من أجل تحديد موقع الوشق والقبض عليه قصد تحييد الخطر. (العربية)