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عربي-دولي
خطوة بارزة.. دولة أوروبية تعتزم استئناف التعاون مع "الأونروا"
Lebanon 24
24-04-2024
|
06:09
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قالت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان في بيانٍ مشترك، اليوم الأربعاء، إنّ الحكومة تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة.
ويأتي القرار بعد مراجعة قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بشأن ما إذا كان بعض موظفي الوكالة التابعة للأمم المتحدة متورطين في الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية في تشرين الأول.
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وخلصت المراجعة إلى أنّ إسرائيل "لم تقدّم أدلةً تدعم الادعاء بأنّ عدداً كبيراً من موظفي الوكال شاركوا في هجوم الـ7 من تشرين الأول 2023".
وحثّت الوزارتان "الأونروا" على تنفيذ سريع لتوصيات تقرير المراجعة، بما يشمل تعزيز الرقابة الداخلية وتعزيز الإشراف الخارجي على إدارة المشروعات.
وجاء في بيان الوزارتين: "دعماً لتلك الإصلاحات، ستستأنف الحكومة الألمانية قريباً تعاونها مع الأونروا في غزة كما فعلت أستراليا وكندا والسويد واليابان ودول أخرى".
وأمس، وجّه المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني انتقادات إلى "إسرائيل"، داعياً مجلس الأمن الدولي للتحقيق في الهجمات التي استهدفت موظفي الوكالة ومبانيها في غزة.
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