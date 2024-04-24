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الملك سلمان في المستشفى

Lebanon 24
24-04-2024 | 06:13
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أعلن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة لبضع ساعات، الأربعاء.

وقال الديوان إن الملك سلمان أجرى فحوصات روتينية. (سكاي نيوز عربية) 
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الملك سلمان

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