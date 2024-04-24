الملك سلمان في المستشفى

أعلن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة لبضع ساعات، الأربعاء.



وقال الديوان إن الملك سلمان أجرى فحوصات روتينية. (سكاي نيوز عربية)

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