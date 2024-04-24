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الملك عبدالله يأمر بإجراء انتخابات نيابية ويطلع على الاستعدادات

Lebanon 24
24-04-2024 | 06:57
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أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، أمراً بإجراء انتخابات لمجلس النواب.

وبموجب الدستور، تجرى الانتخابات عادة في غضون أربعة أشهر من انتهاء فترة ولاية مجلس النواب البالغة أربع سنوات. وأجريت آخر انتخابات بالبلاد في تشرين الثاني 2020.
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وستحدد الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجرائها هذا العام.

وقد زار العاهل الأردني اليوم، الهيئة المستقلة للانتخاب للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.

وأكد العاهل الأردني "ضرورة بذل الجهود من قبل مجلس المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية، والعمل لمنع أية تجاوزات بكل حزم".

وبيّن أن "الأردن أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي، التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي".

وأشار إلى أنه وجه الحكومة لتقديم كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب. (العربية) 
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