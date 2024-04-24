حادث بحري جنوب غربي عدن

أعلنت وكالة "آمبري" البريطانية المتخصصة بالأمن البحري، اليوم الأربعاء، أنها على دراية بحادثة وقعت في جنوب غربي مدينة عدن، جنوب اليمن.





وقالت هيئة "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة" إنه "في 24 نيسان وقع حادث قبالة ميناء جيبوتي. ونصحت السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه". (روسيا اليوم)

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