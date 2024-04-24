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بالفيديو.. سقوط جرحى في وسط لندن صباح اليوم

Lebanon 24
24-04-2024 | 07:54
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نقل 4 أشخاص إلى المستشفى نتيجة إصابات تعرضوا لها بسبب عدد من الخيول الطليقة في وسط العاصمة البريطانية لندن.

وقال متحدث باسم الجيش إن "عددا من الخيول العسكرية انفلتت خلال تدريبات روتينية هذا الصباح، مؤكدا أنه "تم إعادة كافة الخيول إلى المعسكر".

وأضاف: "أصيب عدد من الأفراد والخيول ويتلقون الرعاية الطبية المناسبة".
 
وبحسب خدمة الإسعاف، تم استدعاء المسعفين إلى الحادث الذي وقع على طريق قصر باكنغهام، بعد بلاغات عن سقوط شخص من على ظهر حصان.

كما أصيب سائق سيارة أجرة كان ينتظر خارج فندق كليرمونت، بعد أن اصطدم حصان بالسيارة، مما أدى إلى تحطم زجاج لسيارته.

واصطدم حصان بحافلة سياحية متوقفة ذات طابقين. (روسيا اليوم)
 
 
 
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