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عربي-دولي

مصدر قياديّ في "حماس" يكشف مفاجأة عن يحيى السنوار: تفقد المناطق والتقى بالمقاتلين

Lebanon 24
24-04-2024 | 08:03
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كشف مصدر قيادي في حماس أن زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار "ليس معزولاً عن الواقع هناك، على الرغم من الحرب الدائرة والعمليات الاستخبارية الإسرائيلية التي لا تتوقف على مدار اليوم".
 
وقال في مقابلة مع "العربي الجديد" إن "الحديث عن أن السنوار قابع معزول في الأنفاق، ما هو إلا زعم من جانب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأجهزته ليغطي على فشله في تحقيق الأهداف المعلنة أمام الشارع الإسرائيلي وأمام حلفائه"، مؤكداً أن السنوار "يمارس عمله قائداً للحركة في الميدان".
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وقال المصدر إن السنوار "تفقّد أخيراً مناطق شهدت اشتباكات بين المقاومة وجيش العدوّ، والتقى بعض مقاتلي الحركة فوق الأرض وليس في الأنفاق".
 
وأضاف أن "المداولات التي جرت أخيراً بين قيادة الحركة في الداخل والخارج أطلع خلالها السنوار قيادة الحركة في الخارج على وضع المقاومة في القطاع، وأكد خلالها بأرقام وتقارير ميدانية دقيقة، قوة موقف المقاومة وصلابتها وقدرتها على مجابهة قوات العدوّ".
 
 
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