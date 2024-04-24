بعد الكسوف الكليّ الأخير... خبير جيوفزياء يطلق تصريحاً مرعباً: إستعدوا للزلازل

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كشف أستاذ الجيوفيزياء المصري عدلي النخيلي أن المنطقة والعالم مقبلان على عدة زلازل، خاصة بعد حدوث ظاهرة كسوف الشمس الكلي التي شهدها العالم قبل أسابيع قليلة.وقال إن كسوف الشمس قد يؤدي لحدوث زلازل، فالكرة الأرضية تدور حول نفسها وتدور حول الشمس في شهر كامل، وهو ما يفسر حركة القمر وظهور الأهلّة، لكي يعلمنا الله عدد السنين والحساب، مضيفا أنه في حالة الكسوف فالشمس تجذب الأرض ناحيتها والقمر أيضا يجذب الأرض ناحيته وهذا الانجذاب للأرض يمينا ويسارا يسبب زلازل.وتابع أنه في حالة ابتعاد قشرة الأرض عن بعضها تحدث شقوق وفوالق وتخرج منها البراكين، مؤكدا أنه في مصر لا يوجد أي مخاوف من حدوث زلازل قوية، وموضحا أنه مثلا وفي حالة معينة مثل تفريغ بحيرة السد العالي من المياه يمكن أن يحدث زلزال قوته من 3 إلى 4 ريختر، ولا خطر منه، أما الزلازل التي تبلغ قوتها من 6 إلى 7 ريختر فهي التي تسبب الخسائر الفادحة وتهدم المنازل والمنشآت. (العربية)