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عربي-دولي

لإجبار الفارين من القتال على العودة.. هذا ما قامت به كييف

Lebanon 24
24-04-2024 | 08:57
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أعلنت أوكرانيا أمس الثلاثاء أنها علّقت خدماتها القنصلية في الخارج للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، بعدما أعلن وزير الخارجية الأوكراني إجراءات مقبلة لإعادة الرجال في سنّ القتال إلى البلاد.
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وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها "أعلنت تعليقاً مؤقتاً لتلقّي الملفات الجديدة للخدمات القنصلية المتعلّقة بالفئة المذكورة من المواطنين الأوكرانيين"، موضحةً أن ذلك يتعلّق بالرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً.

وأضافت الوزارة أنه ستتم مواصلة توفير "بطاقات الهوية لدخول أوكرانيا" لهذه الفئة.

ومن الناحية النظرية، فإنّ وقف الخدمات القنصلية، بما في ذلك تجديد وثائق الهوية وغيرها من الإجراءات الإدارية المهمّة، يمكن أن يدفع الأوكرانيين إلى العودة إلى البلاد.
 
وتحتاج كييف التي تحارب الجيش الروسي منذ عامين، بشدّة إلى الجنود وخصوصاً أن الجيش الأوكراني يتوقّع أن تشن موسكو هجوماً جديداً في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وتمنع كييف الرجال في سنّ القتال من السفر إلى الخارج مع استثناءات قليلة. ولكن وفقاً لتقديرات وسائل الإعلام، فرّ عشرات الآلاف من البلاد بشكل غير قانوني لتجنّب الذهاب إلى الجبهة. (العربية) 
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