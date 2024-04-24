العثور على حطام صاروخ إيراني في النقب

عثر إسرائيليون في النقب على قطعة كبيرة من صاروخ إيراني سقط ليلة الهجوم الذي أطلقت فيه طهران صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل.



وقالت قناة i24 news بأن قيادة الجبهة الداخلية ستكون مسؤولة عن إزالة أنقاض الصاروخ في الأيام المقبلة. (روسيا اليوم)

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