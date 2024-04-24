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عربي-دولي

جريمة عائلية.. قتل طليقته وابنه ومن ثم انتحر

Lebanon 24
24-04-2024 | 09:30
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عاشت مدينة الجلفة الواقعة جنوب الجزائر العاصمة، على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها 3 أشخاص من عائلة واحدة، قتلوا رمياً بالرصاص بسلاح ناري داخل منزلهم العائلي بإحدى عمارات المدينة.

وفي التفاصيل، كشفت المحكمة المحلية، أن مصالح الأمن تلقت مكالمة هاتفية مفادها وقوع إطلاق نار بإحدى العمارات بالمدينة، فتنقلت مع مصالح الضبطية القضائية إلى مكان الحادث بعد إخطار وكيل الجمهورية، وتمت معاينة وجود 3 أشخاص قتلى، هم: اثنان من الذكور وأنثى.
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وأضافت أنه "تبيّن من خلال معاينة الجثث من طرف الطبيب أن الوفاة ناتجة عن طلقات نارية"، مشيرةً إلى أنه بحسب التحريات الأولية، فـ"إن الأمر يتعلق بشخص أطلق النار على طليقته وابنهما باستعمال بندقية صيد، ثم أطلق النار على نفسه".

وأكدّت المحكمة أنها أمرت بفتح تحقيق ابتدائي في جريمة القتل المأساوية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الجاني يبلغ من العمر 70 عاماً، بينما طليقته في سن الـ59، أما ابنه فيبلغ من العمر 34 عاماً، فيما لا تزال ملابسات وأسباب هذه الجريمة مجهولة. (العربية)

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