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روسيا: تدريبات "الناتو" في فنلندا عمل استفزازي

Lebanon 24
24-04-2024 | 10:13
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قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن التدريبات التي يبدأها حلف شمال الأطلسي "الناتو" في 26 نيسان في فنلندا بالقرب من حدودها مع روسيا عمل استفزازي.

وأضافت لوكالة الإعلام الروسية في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء: "التدريبات العسكرية لحلف شمال الأطلسي قرب الحدود الروسية طبيعتها استفزازية. مهمتها هي الضغط عسكرياً على الاتحاد الروسي من خلال إظهار القوة".
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وتابعت قائلةً: "تلك التدريبات.. تزيد من خطر وقوع حوادث عسكرية محتملة".

وقالت إن ممثلي الناتو "لتبرير تطلعاتهم العدوانية، يقومون عمداً بإثارة الهستيريا حول "التهديد" الروسي الوهمي، وكذلك نشر تلميحات حول "خطط روسيا لمهاجمة الدول الأعضاء في المنظمة".

وأكدت أن موسكو تراقب عن كثب "الأعمال العدوانية" للغرب. وأضافت: "بلا شك، سيتم اتخاذ جميع التدابير السياسية والعسكرية التقنية اللازمة لوقف التهديدات التي تستهدف القدرات الدفاعية لبلادنا". (العربية)
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