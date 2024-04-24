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عربي-دولي
بيان من الجيش الإسرائيلي عن المقابر الجماعية في مستشفى ناصر... ماذا أعلن فيه؟
Lebanon 24
24-04-2024
|
10:51
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نفى الجيش الإسرائيلي ما اعتبره "ادعاءات" بشأن دفن مئات الجثامين لفلسطينيين في مستشفى ناصر، في مدينة خانيونس جنوبي غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه بمنصة "إكس"، إن "العملية تتعلق فقط بفحص الجثث التي دفنها الفلسطينيون في منطقة مستشفى ناصر".
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وأضاف أن "تلك العملية تمت في أماكن محددة بعد أن ورد بشأنها معلومات استخباراتية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحديد مكان المخطوفين والمفقودين".
وأوضح أن "تفقد الجثث تم بطريقة تراعي كرامة المتوفى، حيث تمت إعادة الجثث التي لا تتعلق بالمختطفين إلى مكانها بطريقة منتظمة". (سكاي نيوز)
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